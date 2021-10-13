قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين في باب العامود

وطن: اعتدت مساء اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال على المقدسيين في منطقة باب العامود والشوارع المحاذية لها.

وانتشرت قوات الاحتلال، بأعداد كبيرة في شوارع القدس المحاذية لباب العامود وفي الساحة وعلى المدرجات، ولاحقت المتواجدين ومعظمهم من الشبان والفتية من مكان لآخر، وخلال ذلك اعتدت عليهم بالضرب والقنابل الصوتية ورشت المياه العادمة بكثافة.

كما تجمع عشرات المستوطنين في سوق المصرارة في القدس، ووجهوا الشتائم والكلمات النابية للمقدسيين والصحفيين، بتواجد شرطة الاحتلال.

وهاجمت القوات مركبة خلال سيرها في منطقة باب العامود، وقاموا بإيقافها والاعتداء على الركاب.