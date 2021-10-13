شركة بوابة أريحا وشركة الجابر للاستثمار توقعان إتفاقية لإنشاء أكبر مدينة مائية في فلسطين

وطن: وقعت شركة بوابة أريحا وشركة الجابر للاستثمار إتفاقية لإنشاء مدينة مائية في مدينة أريحا في مشروع بوابة أريحا على مساحة تقارب 150 دونم، ووقع الاتفاقية المدير العام لشركة الجابر للاستثمار غاندي جابر، ورئيس مجلس إدارة شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري عمار العكر، وبحضور أعضاء مجلس إدارة بوابة أريحا ومدير عام بوابة اريحا وليد فتيحة، وعدد من موظفي شركة الجابر وبوابة أريحا.

وتحدث عمار العكر رئيس مجلس إدارة شركة بوابة أريحا للاستثمار العقاري قائلًا " ندشن اليوم مشروع استثماري ضخم وهو تأسيس أكبر مدينة مائية في فلسطين والتي ستقام على مساحة تقارب 150 دونم، وسيتم تنفيذها بأعلى المواصفات العالمية وتحت إشراف شركات عالمية متخصصة، حيث ستشكل المدينة المائية المنوي إقامتها وجهة سياحية وترفيهية ضخمة ومتنوعة وبمعايير عالمية عالية الجودة مما سينعكس إيجابًا على تطور وازدهار قطاع السياحة في أريحا".

وأشار العكر إلى أن مشروع بوابة أريحا مشروع حضاري ريادي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، يهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية والخارجية وتعريف الزوّار بمدينة أريحا وتاريخها العريق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المشروع يهدف لتنشيط قطاع السياحة في مدينة أريحا، وجعلها نقطة جذب للسياحة المحلية والخارجية، بما يعزز مكانتها التاريخية ويأخذ المدينة إلى الغد والمستقبل الأفضل، مضيفًا أنه يتطلع إلى تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية الضخمة ذات الطابع الترفيهي والسياحي بالشراكة مع مشروع بوابة أريحا.

ونوه غاندي جابر مدير عام شركة الجابر للاستثمار ومالك مشروعي تاج مول و"هيبرون سنتر" بفرعية (أ) و (ب). إلى ضرورة الاستثمار في فلسطين، لتوفير احتياجات المواطنين وفرص عمل لهم، وتقوية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه متحمس للغاية لإنهاء مشروع المدينة المائية وافتتاحه، مما سيحققه من نقلة نوعية في عالم الترفيه في فلسطين، وخصوصًا لجذب السياحة الداخلية، نظرًا لقلة الأماكن الترفيهية التي تلبي حاجة كافة الأعمار والأجيال.

وأكد وليد فتيحة مدير عام بوابة أريحا على أن هذا المشروع يعد استثماراً نوعيًا وفلسطينيًا خالصًا وبمواصفات عالمية، وسيعمل كعامل محفز لأصحاب المشاريع التجارية والسياحية القائمة حاليًا والمتوقعة في المستقبل، مما سيفتح المجال أمامنا للبحث عن المزيد من الاستثمارات المستقبلية ذات العلاقة، لدعم قطاع السياحة بشكل أساسي.