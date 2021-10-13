منظمة البيدر تنفذ نشاطا ترفيهيا في مدرسة التحدي شرق رام الله

وطن: نفذت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين، اليوم الاربعاء، نشاطا ترفيهيا اخيرا في مدرسة التحدي بادية رام الله الاساسية المختلطة الواقعة في تجمع وادي السيق البدوي شرق محافظة رام الله، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الترفيهية التي استهدفت بعض المدارس في التجمعات البدوية وذلك بالشراكة مع المجلس الاعلى للشباب والرياضة والتي جاءت تحت شعار (طلائع التحدي والصمود) وتخلل النشاط الرسم على وجوه الطلبة في تلك المدرسة لبعث الفرح والابتسامة وكسر حالة الروتين لديهم .

وتأتي هذه الفعاليات لتعزيز صمود التجمعات البدوية ودعم المؤسسات التعليمة هناك ومن اجل لفت الانظار الى دور تلك التجمعات في مقاومة الاستيطان.

وقد انطلقت هذه الفعالية بحضور المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين المحامي حسن مليحات ورشا نوفل ممثلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مؤكدين بأن المؤسسات التعليمية رغم بساطة امكانياتها الا انها تقوم بدور وطني في هندسة الوعي في تلك المناطق المستهدفة.

علما بأن التجمع البدوي وادي السيق يقع في الجهة الشرقية من محافظة رام الله على بعد ما يقارب 8 كيلو ويبلغ عدد سكانه ما يقارب 700 مواطن ،وقد تعرض هذا التجمع لمحاولات اقتلاع متكررة من قبل دولة الاحتلال وتنعدم فيه كل مقومات البنية التحتية والخدمات.