كورونا في غزة: 8 حالات وفاة و879 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ثمان حالات وفاة، و(579) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، أنها أجرت 2807 فحص مخبري خلال ال. 24 ساعة الماضية، فيما سجلت ( 579 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 1336 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 178452 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 11945 حالة، واجمالي المتعافين 165020 حالة، واجمالي الوفيات 1487 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 257 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 161 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 460816 شخص.