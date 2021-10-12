"كلاسيكو" الدوري الإسباني بحضور جماهيري كامل

وطن: أعلنت الحكومة الإسبانية رسميًا الثلاثاء إقامة لقاء "الكلاسيكو" بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد بحضور جماهيري كامل.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة يوم الأحد 24 أكتوبر الحالي على ملعب "كامب نو" ضمن مباريات الجولة العاشرة "لليجا".

ووفقًًا للحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر" فإن الحكومة الكتالونية وافقت على السماح بحضور جماهيري بنسبة 100%، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم في الملاعب الرياضية الخارجية في جميع أنحاء كتالونيا.

وبناءً على ذلك، فإن برشلونة سيلعب بمدرجات ممتلئة عن آخرها بدءًا من مباراة فالنسيا المقرر لها يوم 17 أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب "الليجا" برصيد 17 نقطة، فيما يأتي برشلونة تاسعًا برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة.