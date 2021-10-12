الأسير عياد الهريمي: إدارة "عوفر" تمارس ضغوطات لفك إضرابي عن الطعام

وطن: أفاد الأسير عياد جمال عياد الهريمي، أن إدارة سجن عوفر تمارس ضغوطات مستمره عليه، لفك إضرابه عن الطعام المستمر لليوم (20) على التوالي رفضًا لقرار سلطات الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأوضح الأسير عياد الهريمي في رسالة له، أن إدارة سجن عوفر مازالت تحتجزه في قسم العزل بظروف قاسية، حيث يقبع في زنزانة انفرادية مساحتها 1.5×1.5م وهي متسخة وغير صحية، إذ لا يوجد فيها شباك ولا يوجد فيها أي مجرى للهواء، ومصدر التهوية الموجود أعلى الزنزانة معطل، كما أنهم أغلقوا النافذة الصغيرة الموجودة على الباب، ولا يتم إخراجه إلى الفورة، مؤكداً عزمه مواصلة معركته حتى انتزاع حريته.