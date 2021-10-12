الأولمبي الأردني يفوز على نظيره السعودي ويتوّج ببطولة غرب آسيا

وطن: توّج المنتخب الأولمبي الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، بطلا لبطولة غرب آسيا 2021 تحت سن 23 سنة، بعد فوزه على نظيره السعودي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بالسعودية.

وتقدم الأولمبي السعودي على نظيره الأردني، بهدف في الدقيقة (20) عبر لاعبه خالد عيسى الغنام، قبل أن يسجّل الأولمبي الأردني هدف التعادل عبر لاعبه يزن عبد الله النعمات في الدقيقة (29)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف.

وفي الشوط الثاني، دخل الأولمبي السعودي بحثًا عن الفوز، وفرض سيطرته على المباراة، وأهدر لاعبوه عدة فرص أتيحت لهم أمام المرمى الأردني، في حين اعتمد الأولمبي الأردني على الهجمات المرتدة، وسط انضباط تكتيكي مميز، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة (76) من عمر اللقاء، قبل أن يسجّل نجمه محمد عبد المطلب الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الأولمبي الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان منتخبنا الأولمبي قد ودّع البطولة من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف الأولمبي العراقي الذي تصدر المجموعة بـ 7 نقاط، وتأهل للدور نصف النهائي، في حين جمع منتخبنا 6 نقاط من فوزين على لبنان بأربعة أهداف لهدفين وعلى الإمارات بهدف نظيف وخسارة أمام المنتخب العراقي بهدف مقابل لا شيء.

وشكّلت بطولة غرب آسيا، فرصة للفدائي الأولمبي بقيادة المدرب إيهاب أبو جزر، للاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2022 والتي ستنطلق أواخر الشهر الجاري في الأردن، حيث يلعب منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب الأردن وتركمنستان.