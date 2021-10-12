مصرع طفلة بحادث دهس في بيت لحم

وطن: توفيت طفلة تبلغ من العمر (3 أعوام)، إثر حادث دهس تعرضت له مساء اليوم الثلاثاء بمدينة بيت لحم.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً من مستشفى بيت جالا الحكومي يفيد بوصول الطفلة متوفية نتيجة تعرضها لحادث سير دعس.

وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث للكشف على مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وتم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث أصولاً.