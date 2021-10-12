الاسير خليل ابو عرام يواصل اضرابه التضامني مع الاسرى المضربين لليوم الثالث بظروف صعبه في عسقلان

وطن: افاد محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين كريم عجوه، اليوم الثلاثاء، ان الاسير خليل ابو عرام من مدينة يطا، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، في ظروف قاسية بسجن عسقلان.

ولفت عجوة، الى ان الاسير ابو عرام والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، دخل اضرابه يوم الاحد الماضي اسناد للاسرى الاداريين المضربين عن الطعام، وانه سيبدأ غدا اضرابا عن شرب الماء.

وقال الاسير ابو عرام للمحامي خلال زيارته اليوم، انه ومنذ اعلانه الاضراب عن الطعام تم وضعه في الزنازين وفرضت عليه ادارة السجن عدة عقوبات تمثلت في الحرمان من زيارات الاهل والكنتينا لمدة شهرين واسبوعين زنازين وغرامة مالية بقيمة 550شيكل.

ولفت الى ان الزنزانة ذات رائحه سيئة، ولا يوجد بداخلها سوى فرشة قديمة بالية والملابس التي يرتديها بلا كهربائيات او اي احتياجات شخصية اخرى.