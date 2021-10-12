لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني تدين اعتداءات المستوطنين على المقدسات

وطن: أدانت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان الأردني، في بيان اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة التي ينفذها قطعان المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وناشد رئيس اللجنة العين نايف القاضي، المجتمع الدولي للعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي ينفذها المستوطنون في ساحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، لافتا إلى العدوان الأخير على مقابر الشهداء؛ مثل المقبرة اليوسفية التي تضم رفاة شهداء أردنيين وفلسطينيين قضوا في الدفاع عن القدس والمقدسات.

وأشار إلى أن دعم سلطات الاحتلال، وتأييدها لاعتداءات المستوطنين تمثل انتهاكا صريحا لكل القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتنكيلا وانتهاكا لحرمات الفلسطينيين وتخريبا متعمدا للممتلكات الخاصة والعامة وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وتشكل في مجملها عدوانا مستمرا وسلوكا شاذا لم يتكرر عبر التاريخ.

وأكد العين القاضي وقوف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من استعادة حقه بانسحاب إسرائيل من أراضيه وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.

وقال إن المنطقة والإقليم والعالم لا يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.