جامعة بوليتكنك فلسطين تحتفل بتكريم الطلبة المُتفوقين للعالم الأكاديمي 2020-2021

وطن: احتفلت جامعة بوليتكنك فلسطين بتكريم الطلبة المُتفوقين للعالم الأكاديمي 2020-2021، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مجلس رابطة الجامعيين ورئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين الأستاذ أحمد سعيد بيوض التميمي، وعضو مجلس رابطة الجامعيين الأستاذ رفعت طهبوب، ورئيس الجامعة الدكتور أمجد برهم، ونواب رئيس الجامعة، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ خليل عمرو، والهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة، وطلبة الجامعة وذويهم، وبدأ الحفل بتكريم الطلبة المُتفوقين بعزف السلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم من قبل الطالب محمد ابو عرام.

وبارك التميمي تفوق الطلبة في دراستهم وتحصيلهم العلمي، ورحب بالطلبة المُتفوقين وذويهم وأشاد بجهودهم تقديراً لاجتهادهم وحصولهم على مُستوي علمي مُتميّز وحث بقية الطلبة على المُثابرة والاجتهاد، حيث دأبت الجامعة مُمثلة في عمادة شؤون الطلبة بأن تحتفي بطلبتها تشجيعاً لهم على الاستمرار في التحصيل الدراسي والارتقاء بمُستواهم العلمي وتوفير كافة السبل التي تسهم في تقدمهم العلمي وجودة التعليم، مُتمنياً منهم الاستمرار في مسيرة الجد والاجتهاد والتفوق. حيث كان نتيجة اهتمام جامعة بوليتكنك فلسطين بالطلبة تضاعف عدد الحاصلين على درجات الامتياز من جميع المراحل مما يؤكّد نجاح الجامعة في تقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية لأبنائها في مُختلف الظروف بمُساعدة وتكاتف الجميع.

وأعرب برهم عن سعادته بالمُستوى العلمي المُتميّز الذي وصل إليه طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين، وأشاد بالطلبة المُتفوقين مُشيراً إلى أنّ هذا التكريم يأتي احتفاءً من الجامعة بطلبتها المُتفوقين وتقديراً لجدهم واجتهادهم وحصولهم على مُستوى علمي ونتائج دراسية مُتميّزة. وأضاف برهم بأنّ الجامعة مُستمرة في تطوير البرامج المُتميّزة بكافة التخصصات التي تعتمد التكنولوجيا المتُقدمة والغير تقليدية لتكون إضافة نوعية للبرامج المُعتمدة. وشكر مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين على تعاونهم الدائم في سبيل تطوير المسيرة التعليمية والبنية التحتية للجامعة، حيث أنّ الجامعة ستباشر بتنفيذ أعمال البناء في المُستشفى الجامعي الاكبر على مُستوى الوطن، في سبيل تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية بالعمل على التطوير المُستمر لمواردها وبرامجها وخدماتها والتعاون على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي مع كافة الشركاء.

ومن جانبه هنأ عمرو الطلبة وذويهم مُتمنياً للجميع التوفيق والسداد ليساهموا بشكل فعّال في خدمة وطنهم، مهنئاً جميع المُتفوقين الذين يجنون ثمار تعبهم في الدراسة، وأكّد على أهميّة الأخذ بأيديهم والارتقاء بمُستواهم التعليمي وتوفير البيئة التعليمية المُناسبة لهم للنجاح والتفوق، تحقيقاً لرؤى وتطلعات الجامعة، وشكر شركة حضارة العالمية للاستثمار والتجارة على مُساهمتهم في دعم الحفل.

وخلال الاحتفال توجه الطالب أمير التكروري بكلمة شكر إلى إدارة الجامعة على الجهود المبذولة في سبيل استمرار العملية التعليمية، والحرص على خدمة الطلبة، وتحقيق أكبر قدر من الفائدة لهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم أجمع خلال جائحة كورونا.

وتنوَّعت فقرات حفل تكريم الطلبة المُتميّزين علمياً؛ حيث تخلل الحفل فقرات غنائية للسيد براء تلاحمة، وتناولت عرافة الحفل الطالبة لبنى النجار، وتم خلال الحفل تكريم (180) طالباُ وطالبة المُتفوقين علمياً والحاصلين على معدل (90) فما فوق.