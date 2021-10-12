"كورونا" عالميا: 4 ملايين و875 ألف وفاة و239 مليونا و109 آلاف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين، ونحو 875 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 239 مليونا وما يزيد عن 109 آلاف اصابة، تعافى منهم 216 مليونا ونحو 366 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة، وإقليما، ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين 318 ألفا و986 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4,673 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت، يوم أمس الإثنين، أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (957 وفاة)، وأميركا (406 وفيات)، وإيران (276 وفاة)، والبرازيل (219 وفاة)، ورومانيا (209 وفيات).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (50,466 إصابة)، وبريطانيا (40,224 إصابة)، وتركيا (30,563 إصابة)، وروسيا (29,409 إصابات)، وايران (13,504 إصابات).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (734,611 وفاة)، والبرازيل (601,266 وفاة)، والهند (450,991 وفاة)، والمكسيك (282,227 وفاة)، وروسيا (218,345 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,313,353 إصابة)، والهند (33,985,920 إصابة)، والبرازيل (21,582,738 إصابة)، وبريطانيا (8,193,769 إصابة)، وروسيا (7,832,964 إصابة).