نادي الأسير: ثلاثة أشهر على إضراب المعتقل كايد الفسفوس

وطن: أفاد نادي الأسير ، اليوم الثلاثاء، بأن المعتقل كايد النمورة "الفسفوس" يواصل إضرابه لليوم (90) على التّوالي مطالباً بحرّيته وإنهاء اعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تتعنّت في الاستجابة لمطلبه، ورفضت محاكمها الالتماس والاستئنافات التي قدّمت للطّعن في اعتقاله "بلا تهمة".

وأشار إلى أن الوضع الصّحي للمعتقل الفسفوس يتفاقم بشكل متسارع، لا سيما وأن إدارة سجون الاحتلال تقوم بتنقيله بين سجن عيادة الرملة والمستشفيات المدنية، دون مراعاة لوضعه الصّحي وللإرهاق المضاعف الذي تتسبّب به.

والمعتقل الفسفوس (32 عاماً)، من دورا في الخليل، وكان قد تعرّض للاعتقال عدّة مرات، وآخر اعتقالاته في شهر تموز 2020، وهو متزوج وأب لطفلة اسمها (جوان)، وله ثلاثة أشقاء آخرين رهن الاعتقال وهم: أكرم ومحمود وحافظ، وكان قد خاض إضراباً عن الطعام عام 2019 لمدّة (12) يوماً، وقبل اعتقاله كان يعمل موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل والتحق بدراسة علم الحاسوب بعد سنوات من التعثّر بسبب الاعتقالات المتكررة.

ولفت نادي الأسير إلى أن سبعة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطّعام، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ (90) يوماً، ومقداد القواسمة المضرب منذ (83) يوماً، وعلاء الأعرج المضرب منذ (66) يوماً، وهشام أبو هواش المضرب منذ (57) يوماً، ورايق بشارات المضرب منذ (52) يوماً، علاوة على شادي أبو عكر المضرب منذ (49) يوماً، وعيّاد الهريمي المضرب منذ (20) يوماً.

فيما يواصل الأسرى خليل أبو عرام وراتب حريبات وأكرم أبو بكر إضرابهم لليوم الثالث إسناداً للمضربين الإداريين.