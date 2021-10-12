مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من أراضي سبسطية

وطن: سرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، ثمار الزيتون من أراضي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وخلال اليوم الأول من التنسيق لقطف ثمار الزيتون داخل حدود مستوطنة "شافيه شمرون"، تفاجأ المواطن مجد طلال شحادة، من سكان سبسطية، بأن ثمار الزيتون من أراضيه قد تم قطفها وسرقتها.

وتبلغ مساحة أراضي "شحادة" المزروعة بثمار الزيتون 18 دونما وفق ما أوردته مصادر محلية.

وتشهد الضفة الغربية في هذه الأيام تصاعدا في سرقة ثمار الزيتون، والانتهاكات بحق المزارعين وقاطفي الزيتون، تمثلت بإجبارهم على مغادرة أراضيهم، والاعتداء عليهم وحرق وتقطيع الأشجار، خاصة في ريف نابلس الجنوبي.