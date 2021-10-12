الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسرى محررين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين بعد حملة مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال أربعة مواطنين بينهم أسيرين محررين من محافظة الخليل وهما؛ قسام الحلايقة، وعبد الله الحلايقة، والشقيقين عبد الله أحمد اخليل (25 عامًا)، وسيف أحمد اخليل (22 عامًا)، بعد تفتيش منزلهما والعبث في محتوياته.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل، واعتقلت كُلًّا من: موسى لدادوة، وقسام مجد البرغوثي.

وطالت اعتقالات ثلاثة أفراد من عائلة قاطش وهم محمد، مأمون، وحازم في قرية عزون شرق محافظة قلقيلية، إضافة للشاب هشام دويكات جنوب نابلس.