طقس اليوم: فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة وغير منتظمة

وطن: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة نسبياً الى حارة بشكل عام، وتتشكل سحب متفرقة في السماء في مختلف المناطق، وتتهيأ الفرصة لنشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تتركز بشكل أساسي جنوب ووسط البلاد، وتكون الفرصة سانحة لهطول أمطار خفيفة محلية وغير منتظمة، وقد تكون مصحوبة بالرعد في ساعات بعد الظهر والعصر في بعض المناطق خصوصاً جنوب البلاد، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة وتسود أجواء معتدلة الى لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه ومثيرة للغبار في بعض المناطق.