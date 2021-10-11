الاحتلال يطلق النار على طواقم بلدية غزة

وطن: أطلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الإثنين، الرصاص الحي تجاه طواقم بلدية غزة، أثناء محاولتها إطفاء النيران المشتعلة في مكب جحر الديك شرقاً.

ونشرت بلدية غزة عبر صفحتها على "فيسبوك" بأن طواقمها انسحبت من المكان حفاظاً على سلامتهم، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم من خلال طائرة مسيرة دون طيار.

يشار إلى أن الاحتلال يمنع وصول طواقم البلدية إلى المكب ليلاً، الأمر الذي يحد من قدرة البلدية على التعامل مع أي طارئ ويمنعها من نقل النفايات ليلاً الى المكب.