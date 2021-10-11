الخارجية: الاعلان عن اماكن وجود اثنين من المواطنين المختفين في تركيا

وطن: صرح السفير د.احمد الديك ان سفارة فلسطين لدى الجمهورية التركية افادتنا قبل قليل بأن اثنين من المواطنين الفلسطينيين السبعة المفقودين في تركيا وهما عبد الرحمن يوسف محمد ابو نواه، ورائد عاشور، تم الإعلان عن مكان وجودهما من خلال اتصال الشرطة التركية مع ذويهما والجهات التي قدمت البلاغ عن اختفائهما.

وأضاف أن الوزارة والسفارة توصلان لدى تركيا بذل جهودها حتى يتم الكشف عن أماكن وجود بقية المختفين، أمالين عودتهم جميعا سالمين الى ذويهم.

ومنذ أكثر من أسبوعين أعلن عن اختفاء سبعة فلسطينيين بينهم امرأة في تركيا خلال فترات متقاربة في ظروف غامضة.