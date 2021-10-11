الاعلان عن اطلاق مشروع حي "لنا" القدس كأكبر مشروع تطوير بنياني في المدينة

وطن: عُقد صباح اليوم الاثنين، في مدينة القدس، مؤتمر صحفي للاعلان عن إطلاق اكبر مشروع تطوير بنياني في القدس الشرقية باسم حي "لنا" بمنطقة بيت حنينا، في شراكة ما بين بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية وشركة مسار العالمية ومقرها في مدينة روابي وسط الضفة الغربية .

وقد شارك بالمؤتمر الصحفي غبطة البطريرك ثيوفيلوس، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والاردن، سماحة الشيخ محمد حسين، مفتي الديار الفلسطينية، السيد بشار المصري، رئيس مجلس ادارة شركة مسار العالمية، وحضور الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الاوقاف الاسلامية، والقنصل اليوناني العام في القدس السيد ايفانجيلوس فليوراس، ومعالي السيد حنا عميرة والسفير عيسى قسيسية ممثلان عن اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، ورجل الاعمال المقدسي جلال ناصر الدين، ولفيف من المطارنة والشخصيات الوطنية المقدسية.

وافتتح المؤتمر الصحفي المهندسة ايناس موسى الوعري، مديرة المشروع، بوصف لحي "لنا " وما يحتويه من ٤٠٠ شقة سكنية ومركز تجاري يضم متاجر لأشهر الماركات العالمية، ودور سينما، ومطاعم ومقاهي، ومكاتب، بالاضافة الى مدرسة نموذجية وحضانة ومساحات خضراء للترفيه.

كما القت المهندسة الوعري الضوء على جانب تطوير البنية التحتية للمشروع ومحيطه بحيث سيكون هناك ما بين ٣ الى ٤ طوابق من مواقف السيارات أسفل المباني، وتوسعة شاملة لشبكة الطرق المحيطة بالمشروع الذي يبعد 15 دقيقة عن البلدة القديمة بالقدس.

وكان اول المتحدثين، غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والاردن، الذي بارك اللقاء وانطلاقة المشروع مضيفاً إلى أن "الرحلة التي استغرقت عقدًا من الزمن، والتي جلبتنا هنا اليوم،" مشيراً إلى رحلة الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشروع، "كانت مليئة بالتحديات والبهجة". مشدداً على ضرورة التركيز على ما هو ايجابي لكي نحصل على النتائج المرجوة، وبهذا، قال غبطته: "سينعم مجتمعنا وينمو بقوة". كما عبّر غبطته عن امتنانه العميق والثابت لكل من شارك في هذا المشروع.

وأوضح غبطة بطريرك القدس ان مشروع "لنا" للتطوير السكني هو رمز للتعاون بين بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية والمجتمع المحلي الأوسع لتحسين مستويات المعيشة، وتوفير السكن، وفرص العمل لآلاف المواطنين في القدس، لا سيما في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها مدينتنا المقدسة ومجتمعها.

مضيفاً "إن رؤية صديقنا وشريكنا، السيد بشار المصري، في خلق تجربة معيشية مجتمعية شاملة، تجعل من مشروع "لنا" نموذجًا للتفكير التقدمي في مجال المعيشة المجتمعية".

كما اشاد غبطة البطريرك ثيوفيلوس بالرعية الأرثوذكسية المحلي في القدس التي طالما كانت تطمح لتحقيق هذا الحلم والمضي قدمًا في مثل هذا المشروع الضخم، معلناً أن رعية الكنيسة الارثوذكسية ستظل مشاركة في هذا الإنجاز من خلال لجنة مكونة من تسعة أعضاء تكون مسؤولة عن الفحص المستقل، واختيار المرشحين للمنح المالية لشراء الوحدات السكنية. ويترأس هذه اللجنة معالي السيد حنا عميرة.

كما تحدث غبطته عن ميزة العيش المشترك بين مجتمعاتنا المسيحية والإسلامية، التي توجت بالعهدة العمرية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وصولاً إلى الوصاية الهاشمية في ظل صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وبدورة، اشاد سماحة الشيخ محمد حسين، مفتي الديار المقدسة بمشروع "لنا" التطويري، حامداً الله بأن "جعلنا من سَـدَنة المقدسات المسيحية والاسلامية". وأضاف سماحته أنه "لنا حياة وتطلعات في القدس" والسكن والمساكن هي جزء من مقومات الرباط الحاضر والمستقبلي.

وقدم سماحته الشكر لغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث على مساهمته في تعزيز صمود المقدسيين، كما شكر مطوُر المشروع، السيد بشار المصري، على إخراجه هذا المشروع الى النور، مطالباً رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب بالحذو حذوه والاستثمار في القدس.

وختم سماحة مفتي الديار الفلسطينية كلمته بالقول " مباركة هذه الجهود، ونسأل الله المزيد منها حتى نيل حقوقنا السياسية والدينية والاجتماعية نحو حياة امنة كما كانت ايام دعوة السيد المسيح عليه السلام، وايام اسراء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى القدس، وايام العهدة العمرية التي تعتبر أساس الحياة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين في هذه الأرض".

اما مطوّر المشروع، السيد بشار المصري، رئيس مجلس ادارة شركة مسار العالمية، شريكة بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية في هذا المشروع الضخم، فقال ان قيمة المشروع تبلغ مليار شيكل ومضى على السعي للحصول على التراخيص اللازمة مدة عشر سنوات تكللت بالنجاح بفضل الجهد والتعب والالتزام والتعاون الكامل مع بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية. وتقدم بالشكر الى غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث وطاقم عمل البطريركية خاصاً بالذكر مستشاري غبطة البطريرك السادة رامي المغربي ونادر المغربي الذين قدما كل ما هو ممكن لتحقيق هذا الحلم.

واضاف المصري ان حي "لنا" هو حي عصري متكامل، ونجاحه يمهد الطريق لمشاريع اسكانية اخرى تخدم مختلف الطبقات الاقتصادية في مدينة القدس، مؤكداً إن قرار الاستثمار في القدس هو قرار استراتيجي بالنسبة لشركة مسار العالمية لتعميق التمكين الاقتصادي في القدس وتعزيز صمود المقدسيين.

واوضح المصري ان مشروع "لنا" التطويري والذي ساهم في تصميمه اكثر من ٤٠ مهندس ومهندسة سيوفر آلاف فرص العمل للمقدسيين، وسيساهم في تقوية الاقتصاد المحلي.

اما عن الترتيبات المالية لشراء الشقق، فقد قال المصري إن ادارة مشروع "لنا" أنهت تقريباً مرحلة المفاوضات مع عدد من البنوك الفلسطينية لتوفير قروض لشراء الشقق بحيث يدفع المواطن ما قيمته ٢٠ الى ٢٥ ٪؜ من قيمة الشقة والباقي يتم تقسيطه لمدة ١٥ سنة مضيفاً ان سلطة النقد الفلسطينية قد وفرت حوافز للبنوك الفلسطينية لتشجيعها على توفير القروض اللازمة.

واكد المصري ان هذا المشروع هو مشروع فلسطيني بحت، برأس مال فلسطيني ١٠٠٪؜، وأن المشروع لم يستلم اي مساعدة او منحة.