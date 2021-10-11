مجلس الوزراء يعتمد حزمة متنوعة من المشاريع التنموية في محافظة جنين بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار

كلف وزيرة الصحة بإعداد الدراسات والمخططات المطلوبة لإنشاء مستشفى جديد في جنين

اعتمد آلية جديدة لتسريع العمل في مشروع طريق حيفا- جنين

وطن: اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، حزمة متنوعة من المشاريع التنموية في محافظة جنين بقيمة تزيد عن 90 مليون دولار في مجالات متعددة، تشمل المياه والكهرباء والمنطقة الصناعية والصحة والمستشفيات والطرق والزراعة والمواصلات وغيرها.

كما اعتمد المجلس، خلال جلسته التي عقدها في مدينة جنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، آلية جديدة لتسريع العمل في مشروع طريق حيفا- جنين، على أن يبدأ العمل خلال شهر، وإعداد التصاميم لعدد آخر من الطرق الجديدة في المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لمكب زهرة الفنجان وتكليف اللجنة باستكمال الإجراءات القانونية والفنية والمالية لإعداد اتفاقية المشروع خلال شهرين وعرضها على مجلس الوزراء.

كما اعتمد إنشاء كلية تقنية زراعية في المحافظة لتأهيل كوادر في الزراعة الحديثة متكاملة مع الكليات والمعاهد الزراعية القائمة حاليا، وخطة لإنشاء دار للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، والبدء بإعداد مخططات تأهيل شارع الناصرة ومخططات صرف مياه الأمطار في منطقة وسط مدينة جنين.

كذلك اعتمد المخطط الهيكلي لبلدة تلفيت في منطقة الجامعة العربية الأمريكية، والبدء بإعداد مخططات لشوارع البلدة وتوفير تمويل حكومي للشوارع خلال هذا العام، والعام المقبل، بالشراكة المتكاملة مع القطاع الخاص.

وكلف مجلس الوزراء، وزيرة الصحة مي الكيلة بإعداد الدراسات والمخططات اللازمة لإنشاء مستشفى جديد في محافظة جنين.

وصادق على الإحالات النهائية لعدد من مشاريع المياه في منطقة النزلات في الشعراوية في محافظة طولكرم، إضافة لتثبيت عدد من الكادر الصحي في الوزارة بناء على احتياجات القطاع الصحي وأداء الموظفين العاملين حاليا على بند العقود.

وأحال مجلس الوزراء عددا من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم، كما وافق على عدد من أذونات الشراء لشقق وعقارات لغير الحاملين للهوية الفلسطينية، كذلك أحال عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لدارستها من قبل الوزراء.

وقرر أن تكون عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق 19/ 10/ 2021.

وقد قدّم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، عرضا أمام مجلس الوزراء للمشاريع التي نفذت أو جارٍ تنفيذها أو تلك التي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.

وأشار ملحم إلى أنه تم تنفيذ مشاريع لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء في التجمعات الملاصقة لجدار العزل العنصري وللمستعمرات، قال إن العمل جارٍ لتزويد التجمعات السكانية بعدادات الدفع المسبق.

وفي إطار المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها العام المقبل، قال ملحم إنه سيتم تزويد المؤسسات العامة بأنظمة الطاقة الشمسية، وإصدار تراخيص للمشاريع المهمة بالطاقة الشمسية.

كما قدم رئيس سلطة المياه مازن غنيم، عرضا للمشاريع التي نفذت أو جارٍ تنفيذها أو المشاريع قيد العطاءات أو المشاريع المخطط لها وفق الاستراتيجية.

وأشار غنيم إلى أن المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظة خلال 2019-2021 بلغت تكلفتها أكثر من 60 مليون دولار.

وأضاف أن المشاريع قيد التنفيذ في المحافظة للعام الحالي بتكلفة 12,056,943 دولارا، أما المشاريع المخطط لها وفق الاستراتيجية فهي بتكلفة 51,240,000 دولار.

وقال إن هذه المشاريع تشمل إنشاء خزانات مياه وخطوط ناقلة وتأهيل وتوسعة وتطوير شبكات المياه، ومحطات ضخ ومشاريع صرف صحي.

وكان رئيس الوزراء، أكد في كلمته بمستهل الجلسة، أن مجلس الوزراء يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويطالب بالإفراج عنهم حفاظاً على أرواحهم، ويدعو إلى وقفة صلبة معهم في جميع محافظات الوطن.

وأضاف "إن هذه الجلسة تعقد في جنين التي أحيي أهلها ومدينتها ومخيمها وقراها وبلداتها الصامدين الصابرين، ووقفت شامخة أمام ماكينة البطش الإسرائيلية الاحتلالية".

وتابع: هذه المحافظة لم تتوقف يوما عن العطاء وهي تتصدى لأبشع أنواع التنكيل والقتل والهدم والتجريف والاستيلاء على الأراضي لتقف في صف المواجهة مع القدس والأغوار وجبل صبيح ومسافر يطا وكفر قدوم، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وقال رئيس الوزراء: اليوم محطة جديدة في محطات الوطن، جنين سلة خضارنا من سهولها الممتدة نحو مرج ابن عامر إلى جبالها الممتدة نحو القدس، مجلس الوزراء هنا اليوم ليطلع على تفاصيل الحياة ويسمع هموم واحتياجات أهلنا هنا، من خلال اللقاءات مع الفعاليات المجتمعية والشعبية بحضور محافظ جنين أكرم الرجوب، والأطر الوطنية والحركية والقطاع الخاص، واستقبلنا صباح اليوم أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، إضافة إلى لقاء الفعاليات الأكاديمية والنقابية والمجتمع المحلي والبلديات والمجالس القروية وفعاليات المخيم.

وقال رئيس الوزراء إن مدينة جنين الكنعانية عصية على الانكسار.

وحول الوضع السياسي، قال رئيس الوزراء، إن "الإسرائيليين قالوا إنهم ضد إقامة دولة فلسطين، لأنها ستكون دولة إرهابية، ونحن نقول إننا شعب ضحية إسرائيل الاستعمارية، لم نعتدِ على أحد، ولم نهدم بيت أحد، ولم نضع الحواجز على الطرقات لأحد، ولم نقطع شجرة زيتون، ولم نسجن الأطفال والنساء والشباب وغير ذلك الكثير، وشعبنا المدافع عن حقه لا يمكن وصمه بالإرهاب".

وشدد على أن "دولة الاحتلال تمارس الإرهاب ضد شعبنا: من الاستيلاء على الأرض وقتل الأطفال وهدم البيوت واقتحام أماكن العبادة، وطرد الناس من بيوتهم وهدم قراهم، وترهيب الأطفال، لكن دولة فلسطين ستقوم شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا الاحتلال سيندحر مهما طال الزمن، وهذا حتماً بعزيمة شعبنا وإصراره على نيل حريته وسيادته ونيل استقلاله".

وأكد رئيس الوزراء أن اجتياحات الأقصى اليومية من المستعمرين هي تحدٍّ للإرادة الدولية وللإدارة الأميركية التي طالبت إسرائيل بمنع صلاة اليهود في الأقصى، "إننا نطالب الإدارة الأميركية، التي تعهدت بذلك، والمجتمع الدولي بمنع هذا القرار وعدم تغليفه بأطر قانونية وغيرها، لأن المسجد الأقصى مكان مقدس للعبادة للمسلمين فقط".

وقال: إن إسرائيل تهدم بيوت المواطنين، وتهدم قبور الأموات، وما جرى أمس من تجريف وتدنيس للمقبرة اليوسفية في القدس لخير دليل على ذلك.

وأشار إلى أن الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وتجريف أرض مطار القدس في منطقة قلنديا هو أيضاً خرق للقانون الدولي وتحدٍّ للمجتمع الدولي، وللإدارة الأميركية التي طالبت "إسرائيل" بوقف الخطوات الأحادية وأهمها الاستيطان.

وأكد أن دول العالم يجب أن تقف فعلا أمام هذه الإجراءات غير المسبوقة، و"من جانبنا لا بد من مراجعة جدية وحقيقية حول ما تقوم به إسرائيل على أرضنا ومقدساتنا في القدس وبقية أنحاء الأراضي الفلسطينية".

واستنكر مجلس الوزراء تصريحات وزير خارجية أميركا السابق بومبيو حول ادعاءاته أن إجراءات "إسرائيل" قانونية، وأنها دولة ليست عنصرية، هذه التصريحات نرفضها، وإسرائيل دولة استعمارية عنصرية كما جاء في التقرير الذي أعدته منظمة "هيومان رايتس ووتش".

وقال: اليوم هو يوم انطلاق فعاليات اليوم الوطني لإدارة النفايات الصلبة، الذي يصادف 11/10 من كل عام، وقد زرنا اليوم مكب زهرة الفنجان واطلعنا على خططه وتطويره والحفاظ على البيئة.

وكان رئيس الوزراء افتتح، اليوم، مستشفى ابن سينا التخصصي في مدينة جنين، وقام بجولة داخله، وتفقد سير العمل فيه، كما عقد عدة لقاءات في المدينة.

وجرى الافتتاح بحضور المحافظ أكرم الرجوب، ووزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس مجلس إدارة شركة المستشفى الاستشاري العربي، رئيس مجلس إدارة مستشفى ابن سينا، سالم أبو خيزران، ومدير المستشفى جاني أبو جوخة.

كما وضع رئيس الوزراء، باسم الرئيس محمود عباس، إكليلاً من الزهور على صرح الشهيد أمام مقر المحافظة بميدان الشهيد أبو عمار، وتفقد مستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي والرازي.