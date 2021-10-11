أمل طفل فلسطيني يفكر.. تهمة يقدمها الاحتلال

وطن: بلغت سياسة الاحتلال المفلسة في معاقبة الفلسطينيين ومحاسبتهم على تفكيرهم، إذ لا يزال الاحتلال منذ أكثر من عام يعتقل إداريا الطفل أمل معمر نخلة عرابي، بتهمة "طفل فلسطيني يفكر!!".

ويرفض الاحتلال الإفراج عن الطفل أمل رغم أنه يعاني من مرض نادر ويحتاج لرعاية طبية، مع العلم أنه معتقل إداريا للمرة الثالثة.

ووجه عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة سامي أبو شحادة، رسالة إلى رئيس وأعضاء الكنيست، طالبهم فيها بالإفراج عن الطفل أمل معمر نخلة عرابي المعتقل إداريا لدى الاحتلال ويعاني من مرض في المناعة وبحاجة لرعاية طبية بشكل دائم.

وقال أبو شحادة في كلمته أمام الكنيست إن "أمل معمر نخلة عرابي، شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما، اختطف على يد إسرائيل بما يسمى الاعتقال الإداري. في حالة لا يوجد للدولة أدلة تجاه شخص تستعمل الاعتقال الإداري".

وأضاف: أمل يعاني من مرض في المناعة نادر جدا، ويحتاج رعاية طبية بشكل دائم ومستمر كل أربعة ساعات، ويتواجد منذ أشهر في سجن مجيدو.

وبيّن أبو شحادة أنه بعدما أفرجت محكمة الاحتلال العسكرية عن أمل، أعاد الاحتلال اعتقاله مجددا. إن أمل وعائلته يعانون بشكل خاص.

وعبر أبو شحادة عن رفضه لسياسة الاعتقال الإداري. مطالبا بالإفراج الفوري عن الطفل أمل وباقي المعتقلين إداريا لدى الاحتلال، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

ونشر النائب في الكنيست أبو شحادة رسالة له باللغتين العربية والإنجليزية على صفحته في "فيسبوك"، قال فيها إن تهمة أمل هي أنه "طفل فلسطيني يفكر!!".

وقال إن "أمل معتقل إداريًا أو الأصح أنه مختطف بدون أي محاكمة أو توجيه تهم والادعاء أنه لديه أفكار خطيرة يؤمن بها".

وأضاف أن سياسة الاعتقال الإداري هي واحدة من ممارسات الاحتلال الإجرامية التي تستهدف شعبنا والشباب الفلسطيني بأحقر الوسائل وبدون الاكتراث لمواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكانت مؤسسات دولية عديدة منها الاتحاد الأوروبي مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، طالبت في أوقات سابقة بالإفراج عن الطفل أمل، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

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