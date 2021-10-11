"الجدار والاستيطان" تنتزع قرارا بإيقاف العمل بأراض استولى عليها الاحتلال بالعبيدية

وطن: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الاثنين، إنها انتزعت قرارا بإيقاف العمل في أراض استولت عليها قوات الاحتلال في بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المحامي علاء محاجنة انتزع قرارا من احدى المحاكم الاسرائيلية بإيقاف العمل في اراض تم الاستيلاء عليها سابقا في منطقة "البقيعة" في برية العبيدية والبالغ مساحتها الاجمالية 660 دونما، مشيرا إلى أن الاحتلال كان ينوي انشاء محطة لتكرير المياه فيها.

وفا