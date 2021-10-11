المحامي جواد بولس: الإداريون المضربون عن الطعام يواجهون أوضاعًا صحية غاية الخطورة خاصّة الأسير القواسمة





وطن: أكد المحامي جواد بولس الذي تمكّن من زيارة ثلاثة أسرى مضربين عن الطعام، أنّ أوضاعهم الصحية تتجه نحو الخطورة الشديدة، تحديدًا الأسير مقداد القواسمة الذي يقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ.

وأوضح بولس أن الأسير مقداد المضرب منذ (82) يومًا بدأ يعاني من صعوبة في الحديث، وذلك إضافة إلى جملة الأعراض الصحية الخطيرة التي يعاني منها منذ فترة، لافتًا إلى أنّ كل ساعة تمر على إضرابه تشكّل خطرًا مضاعفًا على حياته.

وبشأن مسار الطروحات الخاصة في قضيته حتى الآن لا يوجد طرح مقنع له.

كما تمكّن المحامي بولس من زيارة الأسيرين هشام أبو هواش المضرب منذ (56) يومًا، وشادي أبو عكر المضرب منذ (48) يومًا، حيث يقبعان في سجن "عيادة الرملة".

وقال بولس، إنّ الأسيرين يواجهان أوضاعًا صحية صعبة وخطيرة. حيث تم إحضارهما على كراسٍ متحركة للزيارة، وتتمثل الأعراض الظاهرة عليهما، بأوجاع شديدة في الرأس، وفي كافة انحاء الجسد، ونقصان متزايد في الوزن، وهزال شديد، وتقيؤ بشكل مستمر، وصعوبة في النوم.

وعلى صعيد مسار ما يجري بشأن قضية اعتقالهما الإداريّ، أكد بولس أنّ جلسة عُقدت اليوم للأسير أبو عكر، وهي جلسة كانت مقرة لتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ ومدته ستة شهور، حيث أرجأت المحكمة العسكرية البت في تثبيت الأمر حتّى تاريخ 19 أكتوبر، وذلك حتّى تتمكن المحكمة من الحصول على تقرير طبي بشأن وضعه الصحيّ.

وفي السياق، أشار بولس إلى أنّه لم يتمكن من زيارة الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ (65) يومًا، الذي تبين أنّه نُقل إلى إحدى المستشفيات المدنية للاحتلال، حيث كان من المقرر نقله للمستشفى لتزويد المحكمة العليا بتقرير طبي حديث عن وضعه الصحيّ للبت في قرار تعليق اعتقاله الإداريّ.

يذكر أن عدد الأسرى المضربين رفضًا للاعتقال الإداريّ، ستة أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (89) يومًا.

وإلى جانب الأسرى الستة شرع بالأمس الأسير خليل أبو عرام، بإضراب إسنادي للأسرى ومن المتوقع أن ينضم آخرون معه إسنادًا لهم.