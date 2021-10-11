توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية الأمريكية والمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي

وطن: وقع مساعد رئيس الجامعة المهندس براء عصفور ممثلا عن الجامعة العربية الأمريكية ومدير المركز نديم ناشف ممثلا عن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي مذكرة تفاهم، وذلك في حرم الجامعة الرئيس في مدينة جنين.

واتفق الطرفان، على الشراكة والتعاون في مشروع سفراء الحقوق الرقمية المنفذ من قبل المركز يتضمن مجموعة من التدريبات في مجالات الحقوق الرقمية، والأمان الرقمي، والتعليم الرقمي، والقوالب النمطية، وخطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية والإبلاغ عنها، وتخطيط وتنفيذ حملات المناصرة الرقمية، وإطلاق 5 حملات رقمية ينفذها الطلبة من 3 جامعات فلسطينية مختلفة من بينها الجامعة العربية الأمريكية، وإنهاء المشروع بعقد مؤتمر.

وأكد كلا من المهندس عصفور والسيد ناشف على أهمية التعاون بين المؤسستين، مشيرين إلى أن هذا المشروع يعود بالفائدة على الطلبة، مع التأكيد على أن الجامعات لا يقتصر عملها في الشأن الأكاديمي موضحين أهمية النشاطات اللامنهجية.