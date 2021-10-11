ديوان الرقابة المالية والإدارية يوضح لـ وطن ما نشره حول صندوق وقفة عز

رام الله – وطن: كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي عن وجود خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا"، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وكشف التقرير، عن صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

وقال التقرير إن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيكل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وجاء في التقرير، "من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري."

وكشف التقرير ( من واقع بيانات وزارة المالية - الإدارة العامة للرواتب)، عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

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وحول ما جاء في التقرير عن صندوق وقفة عز والتي اثارت الرأي العام المحلي، خاصة حول تقاضي بعض الجهات غير المستهدفة قال مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية أ. جفال جفال لوطن ان " الجهة المعنية الرئيسية في صندوق وقفة عز هي وزارة العمل، ولذلك فإن تقرير الديوان صدر بصيغته الأولية من واقع الوثائق التي سُلمت لنا وزارة العمل، كما ان التقرير صدر بصيغة نهائية نتيجة النقاشات الطويلة مع وزارة بالعمل".

واكد جفال ان "التقرير منشور وهو يتحدث بما فيه من معلومات، بكل النقاشات والتفاصيل التي جرت حوله، وقد جرى تسليمه الى وزارة العمل وكذلك الى دولة رئيس الوزراء".

ولفت جفال انه بناء على ما جاء في التقرير، فإن وزارة العمل تعهدت على متابعة التوصيات وتنفيذها، مضيفا ان الوزارة نفذت لحد تاريخ معين تلك التوصيات، وقامت بجزء من عملية استرداد الأموال وقد زودتنا بوثائق رسمية بإبداعات الأموال التي تم استردادها من بعض الأشخاص في البنوك.

وعن ما قيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حذف التقرير عن موقع الديوان، قال جفال "هذا قد يكون بسبب خلل فني سيجري معالجته"، مضيفا "ان الديوان ينشر تقاريره السنوية التزاما بأحكام القانون، وسنستمر بنشر تقاريرنا، لان الهدف منها ليس التقول على الناس، وإنما نشر نتائج أعمال التدقيق التي نقوم بها، كما ان قانون ديوان الرقابة يلزمنا بالنشر."

وحول مدى صحة المعلومات الواردة في التقرير والتشكيك بها من قبل أطراف عديدة قال جفال "نحن لسنا في خصومة مع أحد، وهذا التقرير يصدر بإجراءات تدقيق خاصة، وفق دليل إجراءات لأعمال التدقيق معتمد ويتم اتباعه، منذ تاريخ إعداد الخطة، الى تاريخ مراجعة الجهة المستهدفة، الى تاريخ استلام الوثائق، وإصدار التقرير بصيغته الاولية، ومن ثم انتظار رد الجهة، والنقاش مع الجهة بعد ردها، في إجراءات موثقة يتبعها المدقق وفق المعايير والمواصفات الفضلى في أعمال التدقيق."

واكد جفال "هذا التقرير لا يوجد به شيء خارج الوثيقة المسلمة من قبل الجهة او المؤسسة الى المدقق"، في اشارة منه الى ان المعلومات الواردة في التقرير تستند للوثائق التي يتسلمها فريق الديوان من قبل المؤسسة التي يتم العمل معها.

وكان رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين قد قال لـ وطن في تصريحات سابقة ان ما جاء في تقرير ديوان الرقابة السنوي بشأن المعلومات المنشورة عن صندوق وقفة غير صحيح، متابعا "من الممكن أن نسهو عن اسم هنا أو هناك ولكن لا أعتقد أن الحديث عن صرف مساعدات لأسماء لديها رواتب عالية صحيح، ونحن أجرينا الفحوصات الكافية للتأكد من أن المساعدات وصلت المستفيدين الحقيقيين".

وتابع ناصر الدين: "استغرب توقيت تقرير ديوان الرقابة خاصة أنّ توزيع معونات الصندوق تمتّ منذ وقت طويل. كنّا ندقق بشدّة أسماء المستفيدين التي وصلتنا من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، وأعتقد أن التقرير غير صحيح". مشيراً إلى أن "الجهات الحاصلة على معونات من جهات أخرى تم استثنائها من معونات الصندوق".

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