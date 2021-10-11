رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين لوطن: نعمل بروح الشراكة مع ديوان الرقابة المالية، والتميمي لم يقصدهم بـ “الجواسيس".. والديوان يرد لوطن "الله يسامحه"

رام الله - وطن: لا يزال تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية يثير ردود فعل إزاء ما تضمنه من نتائج حول العديد من المؤسسات، حيث أثير صباح اليوم نتائج عمله حول جمعية رابطة الجامعيين (جامعة البوليتكنك).

وقال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره انه أجري فحصا رقابيا لأعمال جمعية رابطة الجامعيين والمؤسسات التابعة لها في محافظة الخليل للسنة المالية المنتهية، وقد خلص التقرير الى مجموعة من الملاحظات من أبرزها انه لم يتم إجراء انتخابات جديدة لعضوية مجلس إدارة جمعية رابطة الجامعيين، ولم يتم تشكيل مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين منذ عام 1991 خلافا لإحكام قانون الجمعيات، كما يقوم مجلس الأمناء بالتدخل بالأعمال التنفيذية في الجامعة وإدارة الجامعة بشكل مباشر خلافا للنظام الداخلي للجامعة.

وقال التقرير ان الجامعة تعتمد وتطبق قوانين وأنظمة غير مصادق عليها من قبل وزارة التعليم العالي، كما ان الجامعة تنظم أعمالها المالية وفقا للنظام المالي ونظام الشراء الخاص بجمعية رابطة الجامعيين الصادر عام 0212م، ولكن هذه الأنظمة لا تلبي احتياجات الجامعة وهي غير مصادق عليها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

وتابع التقرير "لم يتم الثبات على أساس موحد بخصوص الاعتراف بالإيرادات والمصاريف، وفقا للسياسات المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية لعام 0218 م. كما لم يتم الإفصاح عن السياسات المحاسبية الخاصة بـ الاعتراف بإيرادات المنح، ولم يبذل مدقق الجمعية العناية المهنية الكافية في إبداء الرأي في حسابات الجمعية، حيث أنه قام بإبداء الرأي في الحسابات دون إجراء الفحوصات المطلوبة والحصول على التأكيدات اللازمة".

وأثار ما جاء في التقرير غضب رئيس رابطة الجامعيين (رئيس مجلس أمناء جامعة البوليتكنك) وهو ايضا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي الذي وصف على احدى الاذاعات المحلية معدي التقرير بـ “الجواسيس".

وتعقيبا على ما جاء في التقرير قال رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين د. أمجد برهم لـ وطن ان فريقا من الديوان قام بزيارة الجامعة وقد أبدينا تعاون كامل ودائم معه، وقد عملنا بروح الفريق الواحد"، لان "اي خلل لدينا نحن مهتمين بتصويبه قبل الديوان، ولذلك كانت هناك شراكة بالعمل معهم، وتم التعاون في حل كافة القضايا التي يمكن اعتراها سوء تقدير إداري".

وحول ما جاء في التقرير قال برهم " نحن نعتبر التقرير بالدرجة الاولى، تقرير يعالج كافة القضايا الإدارية والاكاديمية والهدف منه النهوض بالمسيرة والحفاظ على المؤسسة، ونحن كنا شركاء معهم، وقد كان لديهم زيارة سابقة لنا، وسوف يقومون بزيارتنا في غضون اسبوع، وجميع الملاحظات التي أبدوها تم علاجها بشكل كامل ومتكامل وهم مطلعين على هذه القضايا ونأمل ان نكون في حالة تقييم شفافة بشكل كامل، لان ما يهمنا هو نجاح المؤسسة والنهوض فيها وإذا كان هنا او هناك خلل فيتم معالجته بطريقة مهنية وعملية".

وقال برهم ان "التقرير ناقش كافة القضايا الادارية والأكاديمية، وكان هناك عدة ملاحظات من فريق معدي التقرير بعد الجلوس معنا وتم علاج كافة القضايا في حينه والتعامل معها بشكل إيجابي وبناء، حيث شملت الملاحظات ما يتعلق بدوام الموظفين الإداريين والمدرسين، وتوضيح بعض الآليات في عمليات الشراء والنظام الخاص بذلك".

اما بشأن ملاحظات التقرير حول انتخابات مجلس الادارة قال برهم ان "مجلس الامناء له صلاحياته وادارة الجامعة لها صلاحيات وهما يعملان من اجل النهوض بالجامعة، وان قرار إجراء الانتخابات من عدمه هو قرار سيادي"، مضيفا " علاقة ادارة الجامعة مع مجلس الامناء ممتازة وتكاملية، واعضاء مجلس الامناء شفافين ولا يتقاضون أجرا عن الجلسات".

وقال برهم ان اعضاء مجلس الادارة موجودين منذ فترة طويلة، وهو مجلس فاعل وعملي وشفاف ولا يحصل على أموال مقابل الأموال والمصاريف ويتطلعون لرعاية الجامعة بكل دقة رعاية وشفافية.

وحول تصريحات رئيس مجلس الأمناء احمد التميمي على احدى الاذاعات المحلية صباح اليوم، والتي وصف بها من أصدر تقرير الديوان بـ “الجواسيس" قال برهم " لم يتحدث هكذا مطلقا، هو قال ان بعض الناس الذين يحاولون تشويه وتخريب المؤسسات هم طابور خامس وجواسيس، هو لم يقول ان ديوان الرقابة جواسيس ".

وتابع برهم " أكد لك 100 % وبشكل جازم، ان التميمي لم يتحدث عن الديوان وإنما عن بعض الاشخاص الذين استغلوا واساءوا للمؤسسة (الجامعة)، فهؤلاء اعتبرهم جواسيس"، مضيفا "أكد لك انه لم يقصد الديوان".

من جانبه قال مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية أ. جفال جفال لوطن ردا على وصف رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي من اصدار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بـ “الجواسيس"، بالقول " الله يسامحه" مضيفا " حين تصف واحد طويل بالقصر، لن يتأثر بذلك، هو قال عنا جواسيس، ماذا سنقول له سوى الله يسامحه".

وتعقيبا على ما جاء في التقرير وتوقيت نشره قال جفال " ان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية نُشر منذ شهرين تقريبا على موقع الوزارة، كما ان تقارير الديوان السنوية تنشر عادة في وقت معين من السنة".