الحكومة التونسية تؤدي اليمين الدستورية

وطن: أدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في قصر قرطاج، وكشفت عن تركيبة حكومتها التي تضم 24 وزيرا وكاتبة دولة.

وأمر سعيّد عبر مرسوم رئاسي بـ"تسمية رئيس الحكومة وأعضائها"، حسب منشور على صفحة رئاسة الجمهورية حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمامه في قصر قرطاج.

أبقت بودن، التي عينها سعيّد في وقت سابق من الشهر الحالي، على عدد من الوزراء المؤقتين الذين عينهم سعيد بالفعل وبينهم سهام البوغديري وزيرة للمالية وعثمان الجرندي وزيرا للخارجية.

كما عينت، في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة، المصرفي سمير سعيد وزيرًا للاقتصاد والتخطيط، وتوفيق شرف الدين وزيرًا للداخلية.

وكان سعيّد قد اتخذ إجراءات استثنائية في البلاد يوم 25 مايو/ أيار الماضي، قضت بتجميد عمل البرلمان وإقصاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.