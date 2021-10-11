الشؤون المدنية : الاحتلال وافق على الدفعة الأولى من طلبات لم شمل العائلات

وطن: أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ عن استقبال الدفعة الأولى من موافقات الاحتلال على ملفات لم شمل العائلات.

واضاف وزير الشؤون المدنية في بيان له " بعد انقطاع دام 12 عاما تمت الموافقة على لم شمل المواطنين الذين تجاوزت سن 16 عاما ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم وعددها 442 موافقة تشمل المحافظات الجنوبية والشمالية."

وقال الشيخ ان مقر الهيئة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات الشمالية والجنوبية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها، من اجل توجه المواطنين لإتمام إجراءات استصدار الهوية والجواز السفر الفلسطيني.