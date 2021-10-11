سلطات الاحتلال تعيق وصول رئيس الوزراء محمد اشتية إلى محافظة جنين

وطن: اعاقت سلطات الاحتلال صباح اليوم الاثنين وصول رئيس الوزراء محمد اشتية إلى محافظة جنين .

وقال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم في منشور على صفحته على الفيسبوك ان "سلطات الاحتلال تعيق وصول رئيس الوزراء إلى محافظة جنين صباح اليوم."

وقالت مصادر لوطن ان قوات الاحتلال نصبت صباح اليوم حاجز عسكري في بلدة السيلة، ما اضطر الموكب الى سلوك طرق اخرى للوصول الى جنين.

ويعقد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية في مدينة جنين.

وكان مجلس الوزراء قرر عقد جلساته الأسبوعية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في جميع محافظات الوطن، من أجل الوقوف عن قرب على مطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم والمحافظة على السلم الأهلي في مجتمعاتهم، وتمكينهم من التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.