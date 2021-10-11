11 حالة وفاة و756 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن تسجيل 11 حالة وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1782 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أنها أجرت 3050 فحصاً مخبرياً خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 177224 إصابة، والحالات النشطة 13329حالة، والمتعافين 162424 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1471 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 280 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 186 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 457790 شخصاً.