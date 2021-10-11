كفر قاسم: مواطن يهدم منزله بشكل ذاتي تفادياً لغرامات الاحتلال الباهظة

وطن: تفاديا للغرامات المالية الباهظة، أقدم أحد المواطنين في مدينة كفر قاسم، صباح اليم الاثنين، على هدم منزله قيد الانشاء بشكل ذاتي.

وكانت سلطات الاحتلال هددت المواطن القسماوي بفرض الغرامات الباهظة عليه في حال لم يهدم بيته بنفسه، مما اضطر لتنفيذ أمر الهدم.

وتشهد البلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في البلاد.

مما يذكر، أن سلطات الاحتلال استمرت بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.