محدّث| 8 معتقلين من رام الله وبيت لحم والخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر الاثنين، مدينة رام الله، واعتقلت شابا واستدعت آخر من قرية كفر نعمة غربا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشرفة بمدينة البيرة، واعتقلت الشاب مؤمن عبادي خلال مداهمة منزله وجرى نقله إلى جهة مجهولة.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر نعمة غرب رام الله وسلمت شابا تبليغا لمراجعة المخابرات في معسكر "عوفر".

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، خمسة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من محمد خضر أسحق صبيح (21عاما)، وصالح رزق أحمد موسى (22عاما)، ومحمد حمد علي صبيح (16عاما)، وأحمد خالد جودي موسى (19عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر أنس محمد طقاطقة (30 عاما) من قرية أم سلمونة جنوب المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، مواطنين من بلدة يطا جنوب الخليل، وهما: عيسى محمد العمور، وسفيان أحمد العمور، واقتادتهما عقب تفتيش منزليهما، ومنزل المواطن ياسر عثمان أبو عرام إلى أحد مراكز التوقيف.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل وفتشت منزل المواطن داوود عبد الوهاب الحروب.