وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

وطن: توفي المحامي غانم فهمي جبارين (43 عاما) من مدينة أم الفحم، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار مساء الجمعة الماضي، عقب خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء. وترك المرحوم خلفه زوجة وثلاثة أولاد.

وأعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "هعيمك" بالعفولة في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، عن وفاة المحامي غانم فهمي جبارين.

ويشهد المجتمع العربي استفحالا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

86 ضحية منذ مطلع العام الجاري

وبمقتل المحامي غانم فهمي جبارين ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 86 قتيلا بينهم 12 امرأة، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

المصدر: (عرب48)