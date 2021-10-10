مواجهات مع الاحتلال في مختلف احياء القدس واصابة واعتقال 3 شبان

وطن: اندلعت الليلة، مواجهات في عدد من أحياء مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع نبش الاحتلال المقبرة اليوسفية قرب المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قيس شرحة، ونعيم العموري، من منطقة "المصرارة" في مدينة القدس، وأن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في ساحة باب العمود واعتدت على المقدسيين هناك.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر، إن شرطة الاحتلال منعت طواقمنا من تقديم الاسعاف الأولي لمصاب في باب العامود بالقدس.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات في عدد من أحياء بلدتي سلوان والطور، أطلقت قوات الاحتلال خلالها القنابل الغازية السامة والصوتية تجاه المواطنين.

وكان قد أصيب مواطنان في اعتداء قوات الاحتلال على مصلين قرب المقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة مساء اليوم الأحد، احتجوا على نبش قبور اسلامية في "اليوسفية" من قبل الاحتلال وأدوا صلاتي المغرب والعشاء هناك.

وقالت طواقم الهلال الاحمر في القدس: إنها تعاملت مع إصابتين بقنابل الصوت تم علاجهما ميدانيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الأسباط (المقبرة اليوسفية) وأن أحد المصابين هو ضابط اسعاف من الهلال الأحمر.

وأضرم شبّان النيران في مخزن حديدي متنقّل (كونتينر)، يتبع لبلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة وضع داخل مقبرة مقبرة اليوسيفية في القدس رفضا لمخطط لتحويل المقبرة لحديقة توراتية.

وهتف العشرات بشعارات من قبيل؛ "هاي المقابر إلنا"، و"مستوطن برّا برّا"، و"يا شهيد ارتاح ارتاح إحنا بنكمل الكفاح، و"هاي الأرض ما بتموت... عليها المقدسيّة ".