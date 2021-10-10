جديدة - المكر: إصابة شاب بجراح خطيرة جرّاء تعرّضه لإطلاق نار

وطن: أُصيب شاب يبلغ من العمر 18 عاما، بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في بلدة جديدة- المكر، مساء اليوم الأحد.

وقدّم طاقم طبيّ، الإسعافات الأولية للشاب المصاب، واصفا حالته "بالصعبة والمستقرّة".

وذكر الطاقم أنه تمّ نقل الشاب إلى "غرفة علاج مكثف في مشفى نهريا لاستكمال العلاج".

وتأتي هذه الجريمة، بعد أن قُتل الشاب عاصم عصام سلطي (24 عاما) في عيلوط بعد إصابته برصاصة طائشة خلال إطلاق نار في شجار وقع في البلدة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت. والشاب القتيل كان قد تزوج منذ فترة وجيزة، ولم يكن مشاركًا بالشجار كذلك.

وبمقتل الشاب عاصم سلطي، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 85 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، قُتل الشاب إياد دبدوب (33 عاما) وأصيب آخر بجراح خطيرة، جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ارتكبت في بلدة جديدة- المكر.

(عرب 48)