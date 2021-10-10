محامي عائلة بنات يوضح لـوطن مجريات الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين في مقتل نزار



وطن: قال محامي عائلة نزار بنات، المحامي غاندي الربعي لـوطن، إن جلسة المحكمة القادمة الخاصة بقضية مقتل الناشط بنات ستنعقد الأحد القادم، وسيتم خلالها الاستماع لإفادات شهود من جهاز الأمن الوقائي.

وانعقدت اليوم الجلسة الثالثة من محكمة المتهمين في مقتل الناشط نزار بنات، حيث استمعت المحكمة لشهود من جهاز الشرطة في الخليل.

وأضاف الربعي أنه تم الاستماع اليوم لأربعة شهود، الأول مدير الشرطة القضائية في الخليل، والثاني ضابط في المباحث ويشغل عضوا في لجنة المعلومات في المباحث والثالث ضابط في مستشفى عالية، والرابع رئيس الأدلة الجنائية في الشرطة.

وأوضح الربعي أن الضباط الأربعة قدموا شهاداتهم، وفق ما يلي:

- مدير الأدلة الجنائية في الشرطة روى شهادته فيما يخص المضبوطات مثل العتلة والمهدة وعلبة الغاز والكشاف الكهربائي، وملابس وفراش نزار، بالإضافة إلى شهادته بأن المركبة كانت بلا لوحة ترخيص.

- مدير الشرطة القضائية أفاد بوصول مذكرة توقيف من نيابة دورا وحولها لشرطة دورا وليس لجهاز اخر.

- عضو لجنة المعلومات في المباحث الجنائية قال إن اللجنة ضمت مجموعة من الضباط وأنه لم يقم بتحول أو اقترح اسم نزار على لائحة المطلوبين، وعند سؤاله من قام بوضع اسمه على اللائحة قال لا أتذكر.

- لم يكن آثار مقاومة او عنف من قبل نزار او أبناء عمه ضد الفرقة التي اقتحمت المنزل.

وبيّن الربعي أن طريقة تحويل المذكرة القضائية لم تتم بطريقة قانونية وفق ما رسمها القانون حيث تذهب لجهاز أخر. مضيفا: أن المذكرة القانونية لاعتقال نزار صدرت في مايو الماضي، وجهاز الشرطة لم يستنفذ إجراءاته للقبض على المطلوب نزار في حال كان في الأساس مطلوبا، حتى تذهب لجهاز أخر لاعتقاله.

وأكد الربعي أن روايات الشهود تدلل على صحة رواية العائلة التي كانت في البداية، في ظل الصمت غير المبرر للـ14 متهما في القضية.