رام الله | وزيرة الصحة تفتتح عيادتي رنتيس وقراوة بني زيد بعد إعادة تأهيلهما

وطن: افتتحت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عيادتين صحيتين في قريتي رنتيس وقراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، بعد إعادة ترميمهما وتوسعتهما، وتزويدهما بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة.

وجرى الافتتاح بحضور رئيس مجلس قروي رنتيس حسن وهدان، ورئيس مجلس قروي قراوة بني زيد عثمان عرار، والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة كمال الشخرة، ومدير عام مديرية صحة رام الله والبيرة معتصم محيسن، وعدد من الطواقم العاملة في وزارة الصحة وأعضاء المجالس القروية.

وقالت الكيلة "إنه وبرعاية سيادة الرئيس محمود عباس، بدأ العمل بإعادة ترميم العيادتين مطلع العام الماضي، وتوسعتهما وتحسين البناء فيهما وتطوير مختلف الخدمات اللازمة للبناء من كهرباء وماء، وتخصيص مداخل لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، حيث استغرق العمل فيهما نحو 8 أشهر".

وأضافت: "عملنا بتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية على تطوير وافتتاح العديد من مراكز العلاج، خاصة في المناطق النائية والمُهددة، وتطوير جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، جنبا إلى جنب في مواجهة جائحة كورونا".

وذكرت الوزيرة أن العيادتين اللتين جرى افتتاحهما اليوم، تقدمان مختلف خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهلنا في القريتين، وأنه سيتم تجهيز المختبرات داخل العيادتين، وتوفير الأجهزة اللازمة، وزيادة عدد أيام دوامهما.

وأشادت الوزيرة بدعم المجالس القروية والمجتمع المحلي وكل من يساهم في دعم القطاع الصحي الوطني، مضيفة ان وزارة الصحة لن تتوانى في تقديم الواجب العلاجي للمواطنين، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة.

من جهته، قال وهدان، إن وزارة الصحة لا تتوانى في توفير ما يلزم المواطنين من خدمات علاجية وتطوير مراكز العلاج، مشيدا بجهود الكوادر الصحية التي تقدم الواجب الإنساني للمواطنين، فيما قال عرار إن المجتمع المحلي يعمل جنبا إلى جنب في دعم المؤسسات الوطنية وتوفير ما يلزم المواطنين من خدمات مختلفة.