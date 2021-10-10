الاحتلال يُبعد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع

وطن: سلمت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد، وفق ما أكدته صبري عقب إخلاء سبيله.

وكانت سلطات الاحتلال قد استدعت، صباح اليوم، خطيب المسجد الاقصى الشيخ عكرمة صبري، قبل أن تفرج عنه عصر اليوم، بعد تسليمه قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري عند الساعة 6 صباحا، وسلمته بلاغا للحضور الساعة 9 من صباح اليوم إلى معتقل المسكوبية، وتحديدا لغرفة رقم 4 التابعة لمخابرات الاحتلال.