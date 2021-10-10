اختتام بطولة فلسطين الفردية للشطرنج للمحافظات الشمالية 2021

وطن: اختتمت بطولة فلسطين الفردية للشطرنج للمحافظات الشمالية للرجال 2021، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في محافظة الخليل، بمشاركة 65 لاعبا من مختلف محافظات الضفة الغربية، بتنظيم من نادي شباب الخليل بالتعاون مع النادي الفلسطيني للتنمية والشباب.

وحصل على لقب البطولة للمرة الثانية البطل المخضرم بهاء مسودة، وحل وصيفا الياس الهنيني، والمركز الثالث محمد قواسمة، ورابعا أحمد العزة، والمركز الخامس عصام غيث، والمركز السادس اياس الايوبي، وسابعا عطا الله وراد، والمركز الثامن محمود داود، والمركز التاسع سامر سلامه، فيما حل عاشرا معاذ هشلمون.

وأقيمت البطولة على النظام السويسري من تسع جولات، وشهدت البطولة منافسات قوية بين اللاعبين حيث لم يعرف البطل حتى الجولة الأخير والتي حسم فيها البطل بهاء مسودة البطولة.

هذا وقد أقيمت على هامش البطولة، بطولة للشطرنج الخاطف وحصد بطولتها اللاعب المخضرم عطا الله وراد وكان المركز الثاني من نصيب اللاعب المميز عصام غيث.

وأعرب نائب رئيس اتحاد الشطرنج خالد عز الدين عن شكره للاعبين المشاركين في البطولة، الذين تحملوا أعباء البطولة على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتقدير الاتحاد لجهود المنظمين واللجان العاملة والحكام والإداريين في البطولة، وتقدم بالشكر للجمعية الخيرية الإسلامية وممثلها الشيخ حاتم البكري على حسن استضافة البطولة واللاعبين والتنظيم المميز والمشهود له دائما للبطولة، واصلا شكره لقوات الأمن الوطني لدعمها ومساهمتها في إنجاح البطولة.

وأضاف أنه سيتم عقد بطولة في المحافظات الجنوبية في 20 الشهر الجاري، وبعدها سيلتقي بطل المحافظات الشمالية مع بطل المحافظات الجنوبية لتحديد اللاعب الذي سيمثل فلسطين في بطولة العرب المزمع عقدها في الإمارات نهاية شهر تشرين الثاني المقبل.

وهنأ عز الدين نيابة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بشار المصري، الفائزين في البطولة، معربا عن فخره بالأداء الكبير الذي يحققونه سنويا.

