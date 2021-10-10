جماهير فريق اسكتلندا لكرة القدم يطالب بمقاطعة لقاء منتخب "إسرائيل" في تصفيات كأس العالم

وطن: طالبت جماهير كرة قدم اسكتلندية بعدم إجراء اللقاء بين منتخب بلادها مع منتخب الاحتلال الصهيوني، وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، لحساب مباريات المجموعة السادسة في قارة أوروبا.

وتجمّع عدد من الجماهير قبل بداية المباراة في محيط الملعب، ورفعوا مجموعة من اللافتات المعارضة لإقامة المباراة، كما رفعت الجماهير لافتات تطالب بعدم خوض المباراة لأن "إسرائيل عنصرية".

وطالب المشاركون بضرورة مقاطعة "إسرائيل"، لأن ذلك يعني مقاطعة العنصرية، فيما كان العلم الفلسطيني حاضراً في التجمع الجماهيري الذي سبق المباراة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني في سياق مساندتهم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة في ظل ممارسات الاحتلال القمعية المستمرة.

جدير بالذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تشهد فيها اسكتلندا تحركات مساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث سبق إحدى مباريات الدوري في الموسم الرياضي الماضي تحرّك احتجاجي من قبل جماهير نادي سلتيك التي دعمت الشعب الفلسطيني بعد العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزّة.