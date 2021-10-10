"كورونا" عالميا: 4 ملايين و864 ألف وفاة و238 مليونا و414 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 864 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 238 مليونا وما يزيد على 414 ألف اصابة، تعافى منهم 215 مليونا وما يقارب من 532 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 350 ألفا و 764 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,528 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (968 وفاة)، وأميركا (581 وفاة)، والمكسيك (489 وفاة)، والبرازيل (387 وفاة)، ورومانيا (279 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (42,357 إصابة)، وبريطانيا (34,950 إصابة)، وروسيا (29,362 إصابة)، وتركيا (28,645 إصابة)، والهند (17,940 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (733,058 وفاة)، والبرازيل (600,880 وفاة)، والهند (450,621 وفاة)، والمكسيك (281,958 وفاة)، وروسيا (216,415 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,179,209 إصابات)، والهند (33,953,475 إصابة)، والبرازيل (21,567,181 إصابة)، وبريطانيا (8,120,713 إصابة)، وروسيا (7,775,365 إصابة).