بنك القدس يزور بلدية وملتقى رجال الأعمال الخليل

وطن: قام وفد من بنك القدس موخراً ، برئاسة صلاح هدمي، الرئيس التنفيذي للبنك، وبحضور لفيف من مدراء ومسؤولي البنك بزيارة بلدية و ملتقى رجال الأعمال الخليل، حيث إلتقى وفد البنك كلا على حدا برئيس البلدية تيسير أبو سنينة وأعضاء المجلس البلدي، وكما زار الوفد ملتقى رجال الأعمال في مدينة الخليل حيث كان في إستقبالهم مشهور أبو خلف نائب رئيس الملتقى وأعضاء مجلس إدارة الملتقى وعدد من رجال الأعمال ومدراء الشركات والمؤسسات في مدينة الخليل.

وشملت الزيارات مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البنك والبلدية والتعاون أيضا مع المؤسسات والشركات في مدينة الخليل ، للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها، خاصة بعد أثر جائحة "كورونا" على القطاع الحكومي و القطاع الخاص من شركات وأصحاب منشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة.

كما تضمنت الزيارات مناقشة لكافة التحديات والصعوبات التي يعانيها القطاع الخاص ومنها مشكلة النقد والعمل على كيفية تذليل هذه الصعوبات بالتعاون مع القطاع المصرفي الفلسطيني.

وكما استمع وفد بنك القدس لأهم المعيقات وقصص النجاحات التي حققتها بلدية الخليل و الصناعة الوطنية في الآونة الأخيرة في مدنية الخليل.

وأكد هدمي أن أبواب بنك القدس مفتوحة بشكل دائم لتقديم الخبرات والإستشارات والمنتجات التي تلبي إحتياجاتهم، وكما حثهم على قبول وإستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني بديلا للنقد ، وذلك للمساهمة الفعالة في التخفيف من آثر أزمة النقد المتراكم.

كما أشار الرئيس التنفيذي على أن بنك القدس يحرص على مواكبة كل ما هو جديد في الصناعة المصرفية لتسهيل حياة العملاء وتقديم الخدمة لهم بصورة أفضل.

من جانبه ثمن تيسير أبو سنينة العلاقة التي تربط البلدية في البنك أملا أن تزدهر هذه العلاقة بالمستقبل القريب لتشمل مواضيع متعددة تهم الطرفين، وكما أكد رئيس البلدية على الأهمية التي تمتاز بها مدينة الخليل، حيث استعرض الجهود والخدمات التي تقوم بها البلدية لمنفعة مواطني المدينة.

بدوره عبر نائب رئيس الملتقى مشهور أبو خلف عن سعادة الملتقى بزيارة وفد البنك مؤكدا على أهمية التعاون مع بنك القدس الذي يعتبر من أهم البنوك في القطاع المصرفي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية البنك بالتشبيك مع المؤسسات والشركات في القطاع العام والخاص، وذلك إيماناً من بنك القدس بأهمية الدور الذي تقوم به هذه القطاعات في دعم منظومة الاقتصاد الوطني.