وقفة دعم وإسناد للأسير مقداد القواسمة أمام مستشفى "كابلان"

وطن: نظم عشرات الشبان، مساء اليوم السبت، وقفة دعم وإسناد للأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي، أمام مستشفى "كابلان"، الذي يحتجز فيه داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وردد الشبان المشاركون في الوقفة، هتافات دعم للأسرى المضربين عن الطعام، ومنها: "يا مقداد يا بطل.. اسمك هز المعتقل".

وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد نقلت الأسير القواسمة مؤخرًا من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

يذكر أن ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، قررت في السادس من الشهر الجاري، "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير القواسمة، إلا انه رفض القرار واكد انه يواصل اضرابه عن الطعام، حتى الافراج عنه.

والأسير القواسمة (24 عامًا) من الخليل، معتقل منذ شهر كانون ثاني/ يناير من العام الجاري، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداريّ.

ويواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 86 يوما، والقواسمة منذ 80 يوما، وعلاء الأعرج منذ 62 يوما، وهشام أبو هواش منذ 54 يوما، ورايق بشارات منذ 49 يوما، وشادي أبو عكر منذ 46 يوما.