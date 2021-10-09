عائلة الأسير زكريا الزبيدي لوطن: زكريا مضرب عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجاً على ظروف اعتقاله القاسية

وطن: قال شقيق الأسير زكريا الزبيدي، الذي انتزع حريته من سجن جلبوع، وأعيد اعتقاله، إن زكريا مضربٌ عن الطعام منذ أربعة أيام احتجاجاً على ظروف اعتقاله القاسية التي يمر بها في زنزانته.

وبين يحيى الزبيدي لوطن، أن الاحتلال وضع زكريا، في عزلٍ انفرادي، في غرفة محاطة بكاميرات المراقبة.

وأوضح أن زكريا يتعرض في كل ربع ساعة لتفتيش همجي أثناء نومه، داخل زنزانته، ناهيك عن التعذيب الذي يمارس عليه، في عزل بئر السبع، ما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.