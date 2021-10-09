حماس لفدوى البرغوثي: مروان على رأس قائمة المطلوب إطلاق سراحهم في صفقة التبادل مع الاحتلال

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال، اليوم السبت، أن الأسير مروان البرغوثي سوف يكون على رأس قائمة المطلوب إطلاق سراحهم، في صفقة التبادل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نزال خلال حديث متلفز إن "'فدوى البرغوثي -زوجة الأسير مروان البرغوثي- التقت بقيادة حركة حماس، "وأكدنا لها أن زوجها مروان وقيادات أخرى سيكونون على رأس قائمة المطلوب إطلاق سراحهم، فقضية الأسرى ليست حزبية".

وأضاف أن: "الحركة قدّمت تصورًا واضحا للجانب المصري ورؤية تفصيلية لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وتعهدت بضرورة إنجاز صفقة جديدة، دون العودة إلى الوراء".

وشدد نزال أن "على الاحتلال الإسرائيلي أن يدفع ثمنًا لجنودها الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة".

وأشار الى أن قضية الأسرى ضمن حزمة قضايا ناقشتها الحركة مع جهاز المخابرات المصرية، مردفًا: "حماس تنتظر الموقف النهائي من قبل إسرائيل وردها على خارطة الطريق التي طرحتها بشأن صفقة تبادل الأسرى".

من جهته، أكد مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة حماس، زاهر جبارين، اليوم السبت، أن حركته تتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى ولا سيما المضربين منهم في سجون الاحتلال.

وقال جبارين في تصريح صحفي: "إن حماس تواصلت مع كافة الجهات والوساطات خصوصًا الوسيط المصري، وكان ملف الأسرى حاضرًا وبقوة في حديثنا ولقاءاتنا مع الأشقاء المصريين".

وأضاف "إن سياسة الاعتقال الاداري المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، جريمة منظمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، بشكل مخالف للقرارات والأعراف الدولية".

وأكد على حق أبناء شعبنا وأسرانا الأبطال، مجابهة السجان ومواجهة الاعتقال الاداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى مع أبسط المعايير الانسانية بكافة السبل والوسائل.