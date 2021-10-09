سناء طوطح تكتب لوطن: النساء قوة غير مرئية لمكافحة الفساد

"السر في عمل التغيير يكمن في أن تركز طاقاتك ليس في محاربة القديم بل في بناء شيء جديد." سقراط

نصت المادة (5) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على" تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة". وقد انضمت فلسطين إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد عام 2014 ،- وذلك تماشياً مع الفقرة (2) من المادة (10) من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل.

على أن "تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان"-. وهذا يلزمها بوضع السياسات اللازمة لمكافحة الفساد الذي تشعبت أطرافه إلى هنا وهناك، وكون المرأة الفلسطينية كان لها الدور النضالي منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى هذه اللحظة، وما قدّمته وتقدّمه من إنجازات فعالة على مختلف المجالات فلا بد حينها أن يكون للمرأة دور في مكافحة الفساد وخاصة أن النساء من أكثر فئات المجتمع تضرراً من تفشي ظاهرة الفساد ولا سيما النساء المستضعفات من النواحي العلمية والعملية والثقافية واللواتي يقعن فريسة وضحية للممارسات الاستغلالية أو العنف وعدم تمكينهن اقتصادياً، اجتماعياً، سياسياً وثقافياً.

ومن يتضرر فعلاً له الحق الكامل والمطلق بأن يكون على طاولة وضع الحلول ووضع الإستراتيجية الوطنية التي تسعى لمكافحة الفساد والحد منه، فليس من العدل أن تخضع المرأة لتشريع لا رأي لها فيه ، فالمرأة الفلسطينية متمكنة وقادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد، ويعتبر دور النساء دور طليعي وحيوي في مكافحة الفساد وقد ربطت دراسات عالمية بين التمكين السياسي للنساء وخصوصاً في مواقع صنع القرار وبين الحد من الفساد، حيث أشارت دراسة للبنك الدولي إلى أن زيادة مشاركة النساء في صفوف صنع القرار بمعدل نقطة واحدة فوق 10.9 تؤدي إلى انخفاض معدل الفساد بنسبة تصل إلى 10%.

وبالتالي ووفقاً للعديد من الدراسات فإن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

لا اكتب دفاعاً فقط عن النساء وإنما أكتب لأنه لا بد من اشراك النساء في مكافحة الفساد ولا يكون ذلك إلا بوجودها في مواقع صنع قرار وليس فقط في المراكز الخدماتية في مختلف القطاعات، وللأسف أصبح انجاز ما لصالح المرأة يرى بأنه كأنما أصبحت المرأة فعلا نصف المجتمع إلا أنها وللأسف ما زالت تعاني وينظر لها بأنها صف ثاني في المجتمع في العمل في المنزل ........الخ.

على القيادة الفلسطينية المضي قدماً نحو التحرير من الصورة النمطية لظاهرة الفساد في فلسطين وعليه لا بد من إشراك المرأة في مكافحة الفساد إذ تكون بذلك قد حققت إنجاز وطني داخلي يتسم بالنزاهة والشفافية، وإدماج المرأة في مختلف مواقع صنع القرار في المؤسسات العامة في القطاع العام خصوصاً، ستلاحظ القيادة حينها انخفاض نسبة الفساد بشكل ملحوظ، ولو قامت بدراسات وإحداث إحصائية حول مدى انتشار الفساد ما بين الرجل والمرأة كأصحاب مواقع قرار لوجدنا أن نسبة الفساد عند المرأة أقل بكثير من الرجل لعدة اعتبارات، فالمرأة حينما تكون في موقع ما قلما ما نجد في دائرتها انتشار لنوع من أنواع الفساد(الرشوة لاختلاس التعيينات......الخ)، -وقد حققت المرأة الفلسطينية التي حالفها الحظ نوعاً ما بوجودها في مواقع صنع القرار انجازات باهرة في الإطار المؤسسي كوزارة الخارجية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وصندوق النفقة.....الخ- ، كما تحقق أيضا المظهر الديمقراطي العام لدولة فلسطين أمام المجتمع الدولي.

وعليه لا بد من إشراك النساء في الصفوف الأولى لمكافحة الفساد، بناء الاستراتيجيات الوطنية، المفاوضات، الوساطة، صنع القرار، رسم السياسات، وكل ذلك في سبيل النهوض بالتنمية المستدامة والتي بانهيارها قد تطيح بالمجتمع إلى (فقر، بطالة ، جريمة)، ومن هنا فإن الفساد أكثر العناصر التي قد تدمر التنمية المستدامة وعليه لا بد من وضع خطط سريعة وبديلة مما يجري عليه الوضع الآن في فلسطين.