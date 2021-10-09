مستوطنون يعتدون على مهندسي مساحة الأراضي في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مهندسي المساحة في هيئة تسوية الأراضي بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اعتدوا على فريق مهندسي المساحة في تسوية الأراضي بمنطقة أم الحطب قرب قرية الطوبى بمسافر يطا، ومنعوهم من استكمال عملية المسح.

وفي السياق، أكد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استولت على "باجر" يعمل في استصلاح أراضي المواطنين في منطقة الديرات شرق يطا، تعود ملكيته للمواطن محمد علي العدرة.

(وفا)