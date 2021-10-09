مستوطنون يمنعون المزارعين من قطف زيتونهم في بورين جنوب نابلس

وطن: منع مستوطنون، اليوم السبت، المزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن حراس مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين، منعوا مزارعي بورين من الاستمرار بجني الثمار في المنطقة الجنوبية الشرقية منها، وطردوهم من المنطقة.

وتشهد القرى والبلدات خاصة المحاذية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين، اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين على المزارعين وأراضيهم، وذلك بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.