بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

كتب: د. محمد بريغيث / أستاذ مساعد بجامعة بيرزيت

دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية

يصادف العاشر من أكتوبر في كل عام، اليوم العالمي للصحة النفسية، وتأتي هذه المناسبة على العالم متزامنةَ مع السنة الثانية لاستمرار تفشي جائحة كورونا، التي تضع العالم من جديد بمؤسساته ومنظماته الصحية أمام تحديات جسام، على جميع الأصعدة، النفسية الاجتماعية والجسدية والاقتصادية، مهيئةَ المناخ الذي بسببه تبددت مشاعرنا وأفكارنا وخلقت حالة من الارباك السلوكي على مستوى الفرد والجماعة.

إن هذا الفايروس الذي فاجأ العالم من خلال عنصر المباغتة أثر وما زال يؤثر على الصحة النفسية للأفراد والمجتمع ككل، من خلال تزايد حالات القلق والخوف، ما شكل عبئا ثقيلا على كاهل الأفراد يتمثل في الضغوط النفسية ومشاعر العجز، خاصة تأثير ما يسمى بمصطلحات دخيلة على الثقافة والذهنية والطبيعة الإنسانية مثل التباعد الاجتماعي و/ أو التباعد الجسدي الذي فُرِض على المجتمعات العالمية قسراَ بنطاق واسع، وما رافق هذا الوباء من عجز للدوائر الصحية من معالجة هذا الوضع الطارئ لعدم كفاية الامدادات المالية واللوجستية التي كشفت بدورها عن عيوب النظام الدولي والوجه القبيح للرأسمالية المتوحشة، من خلال هيمنتها على مقدرات العالم بنظام "عولمتها" وفلسفتها "النيوليبرالية" التي تتساقط مع فشلها في مواجهة هذه الجائحة كل النظريات والخطط الاستراتيجية الخاصة بها، بعد أن تبين حجم التهميش وعدم احترام أولويات الخدمات الصحية من جهة، والتحيز لصالح تلك القوى المهيمنة على حساب المناطق المهمشة والفقيرة في العالم من جهة اخرى.

إن هذه الجائحة، التي حطَت بظلالها على مجمل مناحي حياة البشر، جعلت العديد من الأفراد يعيشوا تحت وطأة الاضطرابات النفسية القاسية كالإجهاد والأرق والتوتر والتردد وسوء المزاج والارهاق والعصبية، هذه جميعها في العادة تزداد تفاقما مع الأزمات سواء مع الحروب أو مع انتشار الأوبئة، وكيف الحال ونحن نعيش اليوم أسوأ أزمة وبائية تواجه المجتمعات والأفراد عالميا، التي بدورها تزداد أصلا لدى من يعاني من مشاكل نفسية او لديهم اضطرابات سلوكية في صميم شخصياتهم على صعيد عالمي، وكيف الحال ونحن على صعيد محلي، فلسطينيا بالإضافة الى معاناتنا من مخلفات تلك الجائحة، نعيش أزمات متنوعة تُحاول فرضها قوة الاستعمار الصهيوني من محاولات اذلال واعتقال وقهر وهدم للبيوت وقتل وتدمير، ببشاعة تفوق في مضمونها بشاعة ما خلفته وتخلفه جائحة كورونا !. أيضا كيف لنا وللعالم الحر بين قوسين، بما فيه منظمات حقوق الانسان الدولية وهيئات الأمم المتحدة التي ترفع شعارات في معظمها يشير الى أن جوهر بقاء الانسان يحتكم لمبادئ وقيم السلامة والكرامة والحقوق، بما فيها الحق في الصحة والتعليم والرفاه، والأهم من ذلك الحق في الوجود والحياة بحرية، فكيف لنا أن نتخيل حجم الاجهاد والضغوطات المتراكمة على كاهل الفلسطينيين أفراداَ وجماعات!

فاذا كانت الأمم الأخرى تعيش أزمات مركبة صحية-نفسية واجتماعية أو اقتصادية بسبب اجتياح فايروس كورونا لمجتمعات تلك الأمم، فان الفلسطينيين، بالإضافة الى الأزمة الوبائية حديثة العصر، يعيشون تحت وطأة أزمات شديدة التعقيد والتركيب بسبب الممارسات التي يحاول فرضها السياق الاستعماري بالأساس منذ عقود، أي منذ احتلال العصابات الصهيونية لفلسطين عام 1948 أوبشكل أدق بسبب مجرد فكرة وجود احتلال غاصب كفكرة مرفوضة من حيث المبدأ، بغض النظر عن ممارساته حتى لا يفهم القارئ من أسلوب النص أن هناك استعماراَ يمارس بشاعة ولا أخلاقي وأخر استعمار "ناعم"، فكلاهما مرفوض ويشكل عبئ على الفلسطينيين يجب الخلاص منه، لأن الاستعمار ببساطة يعني الاستيلاء بالقوة على الحقوق الوطنية بكل أشكالها ومضامينها، وبمجرد الاستسلام لفكرة التفاوض على الحقوق، خاصة دون مجابهة، يعني ذلك الانخراط في مربع الهزيمة النفسية، وهنا تتراجع قوى المناعة النفسية (الجلد/الصمود النفسي)، لذلك أستطيع أن أجزم أن الفلسطينيين على صعيد شعبي يرفضون فكرة التفاوض على الحق نفسياً مع المُستَعمِر حتى لا تتلاشى أو تندثر مقومات الذات الفردية والجمعية، لأن تلك الحقوق هي جزء متأصل من بنية الذات، بينما ردود أفعال الفلسطيني على علامات وأعراض وباء كورونا تختلف قليلا ضمن هذا السياق من حيث التصورات الذهنية عن فايروس كورونا كونه وباء عالمي بالتالي الأزمة عالمية، لذلك إمكانية الاستسلام لحقيقة تفشي الوباء والتعايش معه من خلال إدارة وقائية وعلاجية (نفسية -اجتماعية وصحية) متاحة أو مقبولة، والتعاطي مع مجريات الوباء وتداعياته مقبولة شعبيا أيضا. فهنا مفهوم الجلد أو الصمود النفسي يكون نتيجة لفكرة التعامل والإدارة لفايروس بيولوجي و/ أو كيميائي يشكل أزمة وبائية عالمية، اما مفهوم الصمود النفسي في رفض ومجابهة الاستعمار يأتي من فكرة المقاوم وصاحب الحق، بالتالي "البطل" بالرغم من الثمن الذي يدفعه الفلسطيني يوميا نحو فكرة الخلاص من الاستعمار.

على أيه حال، ليس هذا هو الموضوع الرئيسي الذي تتناوله المقالة بالرغم من انحياز أفكاري وقلمي "وهو انحيازٌ مشروع بل وضروري" للتطرق الى المقارنة بين السياق الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ككارثة وطنية حلت على الفلسطينيين منذ عقود، الذي من المستحيل مجرد التفكير في التعايش معه، ليس لأنه أخلاقي أو غير أخلاقي، بل لأنه مجرد فكرة الاحتلال من حيث المبدأ مرفوضة والفلسطينيين بالعموم على قناعة وعقيدة محصنة بأن هذا الاحتلال زائل طال الزمن أم قَصُر ، وبين وباء كورونا كأزمة صحية عالمية وامكانيات التعايش معها بإدارة تفاصيلها وطقوسها اليومية على افتراض أنها قد تكون قَدَر الَهِي يَجتاحُ المجتمعات العالمية، بالتالي خارج عن نطاق اجتثاثه من جذوره كما الاستعمار!.

فبالعودة الى اليوم العالمي للصحة النفسية المتزامن مرة أخرى مع هذا الوباء، وبناء على التدخلات النفسية الاجتماعية والمشاهدات التي تم رصدها من الميدان خلال التعامل مع العديد من الحالات، سواء محلية، إقليمية أو دولية، وما أظهرته هذه الجائحة على الصعيد المعرفي والشعوري والسلوكي من تداعيات وأعراض غريبة وغير تقليدية أو غير مألوفة كالمفاهيم المشوهة والتصورات العقلية وردود الأفعال والارباك واللامبالاة أحيانا، وهي تختلف الى حد ما عن العلامات والأعراض التقليدية المعروفة لدى العاملين/ات في مجال الدعم النفسي الاجتماعي والتدخل أثناء الأزمات والكوارث، لذلك تُحَتِم هذه التجربة خلال عامين مع جائحة كورونا على العاملين/ات وصناع القرار على مستوى محلي، إقليمي وعالمي إعادة التفكير في الأدوات والطرق المستخدمة على صعيد التقييم والإرشاد/العلاج والتأهيل النفسي لضحايا الجائحة الوبائية ان جاز التعبير على صعيد فردي، جماعي ومجتمعي.

هذا بدورة من المفترض أن يضعنا جميعا أفرادا ومؤسسات، مهنيين ومهنيات أمام مسؤولياتنا المهنية والأخلاقية والوطنية من أجل أولا، الاستفادة من الدروس السابقة واستخلاص العبر بما يخص جميع التدخلات النفسية والاجتماعية أثناء هذه الجائحة على مدار عامين، وثانيا إيجاد صيغة حوار بين جميع المهنيين/ات والخبراء الميدانيين/ات في مجال الصحة النفسية وبرامج الدعم النفسي الاجتماعي، نحو بناء وصياغة تصورات وأدوات مهنية (تدخلات) تتناسب مع طبيعة هذا الفايروس وتداعياته المتجددة والمتغيرة على صعيد الفرد والأسرة سواء ضمن السياقات المجتمعية أو على صعيد سياقات التعليم المدرسي والأكاديمي/ الجامعي.

أيضا أثناء تصوراتنا وتخيلاتنا وحديثنا عن الصحة النفسية، كعنصر أساسي وضروري ضمن الصورة الكلية للصحة العامة للأفراد والجماعات، أعتقد انها أيضا مهمة على صعيد فردي ومجتمعي ليس فقط من باب تقييم وتشخيص وتصويب السلوك المضطرب، بل الصحة النفسية مهمة وضرورية كوسيلة تعليمية للأفراد والجماعات من خلال التزويد بمهارات حياتية وتعليم أساليب مواجهه للضغوطات ومساعدة الأفراد على "تفكيك" وتعديل بعض المفاهيم لديهم عن الذات والعالم بما يخص تداعيات الوباء أو حتى قضايا وظواهر اجتماعية أخرى، قد تكون مستحدثة وغير تقليدية، وهذا ما ينعكس بدورة على قدرات الناس على التكيف مع المستجدات والمتغيرات. كما تشكل الصحة النفسية بالمفهوم الحديث الذي يتجاوز مهمه التقييم والعلاج، أرضية متينة لتوسيع المدارك المعرفية للفرد والجماعات من خلال تفكيك بعض المفاهيم الخاصة "بحل المشكلات"، والقدرة على استخلاص مهارات وطرق من المصادر المتاحة ومفاهيم جديدة تسهم في حل المشكلات.

في الخلاصة يمكن القول أن التعليم يعتبر قناة ذات صلة يمكن من خلالها تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، حيث الضغوط الحياتية قد تكون أمراَ طبيعيا بل وضروري للتطور، بحيث يحتاج الأطفال لاختبار بعض الضغوط العاطفية لتطوير أليات التكيف الصحي وتطوير مهارات تهدف الى حل المشكلات، الا أن نوع الضغط الذي يتعرض له الأطفال في سياق الصراعات والنزاعات أو الكوارث قد يصبح بالغ الخطورة إذا ما حدث تفعيل مكثف ومتكرر لنظام الاستجابة الذي يرهق الجسد ويجهد الطفل، خاصة في غياب شخص بالغ يقدم الدعم ويوفر الحماية. فالمدارس الأمنة وأماكن التعليم غير الرسمي من أكثر البيئات فائدة للأطفال والشباب خلال الفترات التي تتسم بالشكوك والغموض، فالاستثمار المقصود والموجه في مجال الدعم النفسي الاجتماعي والتعليم النفسي أثبت قدرته على حمايتهم من الأثار السلبية للكوارث والأزمات عبر انشاء برامج يومية ثابتة، وإتاحة الفرص لتكوين الصداقات واللعب وتعزيز الأمل والتخفيف من الضغط والحث على التعبير عن الذات وتعزيز السلوك التعاوني.