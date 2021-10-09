مقتل شاب وإصابة آخرين بجرائم منفصلة في الداخل المحتل

وطن: قتل شاب وأصيب آخرين في جريمتي إطلاق نار وطعن في الداخل المحتل.

ففي مدينة أم الفحم أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة مساء الجمعة في جريمة إطلاق نار بحي "إسكندر" في المدينة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي مدينة عكا، أصيب شاب (33 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في القسم السفلي من جسده، وأحيل المصاب إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي جريمة أخرى، قُتل شاب (35 عاما) متأثراً بجروحه إثر تعرضه للطعن في شجار بـ"مجدال هعيمك".

هذا، ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل استفحالاً في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الظاهرة.



المصدر: (عرب48)